На авиабазе США в результате авиакатастрофы с учебными Т-38C погиб пилот

Еще двое пилотов пострадали. Один из них находится в критическом состоянии.
На авиабазе Лафлин в американском штате Техас в пятницу, 19 ноября, в результате аварии с двумя тренировочными самолетами T-38С Talon погиб пилот.
Об этом сообщается на странице базы Facebook.
Отмечается, что в результате инцидента еще два пилота пострадали. Один из них находится в критическом состоянии, его вертолетом эвакуировали в Армейский медицинский центр Брук в Сан-Антонио.
Другого пострадавшего доставили в Региональный медицинский центр Валь-Верде в Дель-Рио, где ему оказали медицинскую помощь и отпустили.
"Наши сердца, мысли и молитвы с нашими пилотами, которые вовлечены в это событие, и их семьями", — подчеркнул командир 47-го учебно-летнего дивизиона Крейг Пратер.
Известно, что инцидент произошел примерно в десять утра по местному времени. Подробности инцидента в авиабазе не сообщили, а имена пилотов пообещали назвать через сутки после того, как о происшествии проинформируют родственников.
Расследование продолжается.
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