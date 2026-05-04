На автошоу монстр-трак влетел в толпу: двое погибших, десятки раненых
В городе Попаян во время выставочного мероприятия монстр-трак потерял управление и на скорости врезался в толпу зрителей.
В Колумбии монстр-трак въехал в толпу — погибли, по меньшей мере, два человека, еще 37 ранены.
Об этом сообщает Reuters.
Инцидент произошел во время автошоу Monster Truck 2026. Один из автомобилей, за рулем которого находилась женщина, потерял управление после выполнения маневра и врезался в зрительскую группу.
Губернатор Кауки Октавио Гусман выразил соболезнования по поводу аварии и добавил, что привлек весь секретариат здравоохранения департамента, а также координировал действия с сетью государственных и частных больниц, пожарными и службой скорой помощи для разрешения ситуации.
Напомним, во время праздничного фейерверка на ярмарке Rheinkirmes в немецком Дюссельдорфе один из пиротехнических зарядов неожиданно полетел в сторону зрителей и взорвался прямо в толпе.