На автостраде в Польше автобус столкнулся с колонной американских военных: есть пострадавшие
На трассе A2 у Бука микроавтобус врезался в колонну американских военных машин, в результате чего пострадали военнослужащие США и гражданские.
На автомагистрали A2 в Великопольском воеводстве Польши произошло ДТП с участием гражданского микроавтобуса и колонны американских военных транспортных средств. Инцидент произошел на 137-м километре трассы в направлении Варшавы, недалеко от города Бук.
Об этом пишет Rmf24 .
По предварительным данным, в результате столкновения травмированы трое американских солдат, а также водитель автобуса. Один из пассажиров оказался зажатым в салоне, его освобождали спасатели.
На месте происшествия работают спасательные службы и полиция. Движение в направлении Варшавы частично ограничено, одна из полос остается заблокированной. Обстоятельства аварии выясняются.
