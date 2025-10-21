ТСН в социальных сетях

На автостраде в Польше автобус столкнулся с колонной американских военных: есть пострадавшие

На трассе A2 у Бука микроавтобус врезался в колонну американских военных машин, в результате чего пострадали военнослужащие США и гражданские.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич

На автомагистрали A2 в Великопольском воеводстве Польши произошло ДТП с участием гражданского микроавтобуса и колонны американских военных транспортных средств. Инцидент произошел на 137-м километре трассы в направлении Варшавы, недалеко от города Бук.

Об этом пишет Rmf24 .

По предварительным данным, в результате столкновения травмированы трое американских солдат, а также водитель автобуса. Один из пассажиров оказался зажатым в салоне, его освобождали спасатели.

На месте происшествия работают спасательные службы и полиция. Движение в направлении Варшавы частично ограничено, одна из полос остается заблокированной. Обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, в Одессе водитель автомобиля сбил супругов, которые переходили дорогу. Мужчина скончался на месте от полученных травм, а женщину доставили в больницу.

