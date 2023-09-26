На АЗС в Карабахе прогремел мощный взрыв: много жертв и сотни пострадавших (видео)

В Карабахе происходит массовая эвакуация армян, на АЗС – огромные очереди.

Вечером 25 сентября под Степанакертом в Карабахе раздался взрыв. По последним данным, погибли 20 человек, сотни — получили ранения.

Об этом сообщает NEWS.am и армянская служба "Радио Свобода".

Согласно информации Министерств здравоохранения Армении, из-за взрыва в больницы поступило 290 пострадавших с ожогами разной степени тяжести. Семеро пострадавших скончались в больнице. Десятки людей, пострадавших от взрыва, все еще находятся в крайне тяжелом состоянии. 13 непознанных тел было передано в Бюро судебно-медицинской экспертизы.

"Многие люди считаются пропавшими без вести, они получили ожоги в результате взрыва и дополнительная информация о них нуждается в проверке", — говорится в сообщении так называемого "МОЗ" Карабаха.

Как информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям МВД Азербайджана, взрыв прогремел на близлежащем участке трассы Степанакерт-Аскеран, на бензиновом складе. Многие раненые, получившие ожоги, были доставлены в медицинские учреждения.

По данным местных "СМИ", предварительно на АЗС взорвалась цистерна, из которой выезжавшие в Армению люди заправляли авто. Автозаправка находится за городом.

Накануне так называемые "власти" Карабаха заявили, что 5 автозаправочных станций будут бесплатно поставлять топливо желающим поехать в Армению. На фоне эвакуации в Армению на АЗС – огромные очереди.

Напомним, президент Азербайджана заявил о возможности подписания мирного соглашения с Арменией после того, как в Карабахе прекратили огонь.

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