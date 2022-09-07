На Багамах акула убила 58-летнюю женщину во время дайвинга

Женщина с семьей отдыхала на круизном лайнере.
На Багамах акула напала на 58-летнюю женщину во время подводного плавания с семьей в популярном месте вблизи бухты Нью-Провиденс.
Об этом пишет Eyewitness News.
Женщина была частью группы из пяти-семи пассажиров круизного лайнера, включая ее мужа, дочь и сына, забронировавших экскурсию в местной компании, чтобы заняться подводным плаванием в водах Грин-Кей.
СМИ сообщают, что члены семьи видели, как на женщину напала акула. Ее смогли вытащить из воды на борт. Женщина получила травмы верхних конечностей, ее доставили в ближайшую больницу, но медики констатировали смерть.
Пляж в Грин-Кей временно закрыли.
UPDATE: Охрана новостей за американцев является плохим, толкующим shark борьба за Green Cay. Польша является современным образом на берегу Монаже. Это является развитие story. pic.twitter.com/6tcWpR6JfX— Eyewitness News Bahamas (@ewnewsbahamas) September 6, 2022
Напомним, в российском Дагестане волк напал на двух мальчиков, разорванное тело одного из них нашли на болоте.
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