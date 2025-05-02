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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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На Бале произошел масштабный блэкаут: остров погрузился в темноту, люди готовили еду на кострах

Из-за аварии кабеля остров Бали остался без света.

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Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Блэкаут

Блэкаут / © Associated Press

В пятницу, 2 мая, популярный туристический остров Бали охватил масштабный блэкаут. В 16:00 по местному времени из-за аварии на подводном электрокабеле, соединяющем Яву и Бали, на острове исчезло электроснабжение.аблэ

Об этом сообщила государственная энергетическая компания Perusahaan Listrik Negara (PLN), пишет Radar Bali.

Свет исчез во многих районах, в том числе в аэропорту острова. Благодаря генераторам работу аэропорта удалось сохранить, однако из-за отключения света там образовались длинные очереди на регистрацию. На улицах — пробки, в том числе из-за выключенных светофоров.

«Мы не тратили попусту время, поэтому уже вскоре светофоры в ключевых точках заработали в штатном режиме», — сообщил спикер полиции Бали, комиссар Ариасанди.

Полиция подтвердила, что отключение затронуло и саму инфраструктуру правоохранителей: обесточенными остались управления, райотделы и участки. Однако это не парализовало работу.

«Да, мы перешли на генераторы», — уточнил Ариасанда и принес извинения за неудобства на дорогах.

В соцсетях люди делились фото с вечернего острова: жители сидят с фонариками, готовят еду на кострах, магазины, рестораны и бары закрыты. Воды нет, не работает уличное освещение. К вечеру электроснабжение начали частично восстанавливать.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Европе перебои с электроэнергией затронули миллионы людей, повлекшие временную остановку транспорта, связи и цифровых сервисов.

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