На Бали россияне похитили украинца и ограбили его на шокирующую сумму: как действовали преступники

Полиция Бали расследует резонансное похищение и ограбление украинца, которое совершила группа из девяти россиян.

Об этом сообщило местное издание dentikbali со ссылкой на представителя местной полиции.

По данным правоохранителей, нападавшие, вероятно, заставили мужчину перевести со своего счета криптовалюту на сумму более 214 тысяч долларов.

Украинец вместе с водителем ехал на автомобиле, когда их машину внезапно заблокировали другие транспортные средства.

Группа нападающих вытащила пассажира и водителя насильно из авто, завязала им глаза и надела наручники. Затем похищенных доставили на виллу, где от них потребовали предоставить доступ к криптовалютному счету.

"Они избили жертву и заставили ее открыть доступ к аккаунту Binance, что позволило им конфисковать криптовалютные активы на сумму 214 429 долларов", — сообщил представитель полиции.

Правоохранители уже задержали одного из подозреваемых, которого называют главарем преступной группировки. Он пытался бежать в Дубай. Остальные подозреваемые находятся в розыске.

Известно, что потерпевший и его жена дважды обращались в полицию с заявлениями о преступлении, но уголовное производство поначалу не открывали. Только после огласки в СМИ расследование дела было начато.

Напомним, в Варшаве группа мужчин, выдавая себя за полицейских, проникла в дом, где находились трое украинок, и похитила значительную сумму денег. Нападавшие имели с собой поддельный ордер на обыск.

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