На Бали россиянка устроила истерику в магазине: ее унимали полицейские и медики

Российские туристы продолжают устраивать шумные истории, о которых потом долго упоминают местные.

На острове Бали (Индонезия) неадекватная российская туристка устроила истерику в одном из магазинов.

Об этом пишет местное издание Nusa Bali.

Инцидент произошел в известном туристическом районе острова Унгасан. По словам местных, туристка из РФ "бешествовала и танцевала без видимой причины". Испуганные очевидцы вызвали правоохранителей.

Получив сообщение, копы выехали на место происшествия и обнаружили женщину в магазине. После уговоров 24-летняя россиянка наконец-то вышла из магазина. Однако вдруг снова продолжила свирепствовать и пыталась вернуться в магазин.

На 24-летнюю россиянку надели наручники, однако она начала сопротивляться, вырываться и бросаться на окружающих. Полицейские забрали женщину в больницу. Медики не исключают, что у женщины были проблемы с психикой, а также депрессия. После обследования в клинике россияне придется столкнуться с иммиграционной службой Бали.

Ранее сообщалось, что россиянку в Германии не пустили в самолет из-за гражданства.

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