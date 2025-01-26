На Бали задержали немецкого бизнесмена, основавшего "Русскую деревню": что известно

Комплекс известен как "Русская деревня", потому что он популярен среди россиян.

Полиция Индонезии задержала 53-летнего гражданина Германии Андре Фрея, основавшего комплекс апартаментов PARQ Ubud в городе Убуд на Бали. Туристический объект нарушил разрешение на землепользование.

Об этом сообщает Detik.

Ранее комплекс был закрыт подразделением полиции гражданской службы.

"Подозреваемые: директор PT PARQ Ubud Partners, директор PT Tommorow Land Development Bali и директор PT Alfa Management Bali", – заявил главный инспектор полиции Бали Даниэль Адитьяхая.

Он рассказал, что Фрей через возглавляемую им компанию намеренно переоборудовал продуктивные сельскохозяйственные земли в районе Убуда. На месте появились виллы и разные туристические объекты для деловых целей. Проведя ряд расследований и допросив свидетелей, полиция Бали назвала Фрея подозреваемым.

Это дело является преступным деянием, пояснил инспектор, направленный на изменение функции охраняемых сельскохозяйственных земель и рисовых полей, как это регулируется Законом № 22 от 2019 г. об устойчивых системах сельскохозяйственного выращивания и/или Законом № 41 от 2009 г. о защите устойчивых сельскохозяйственных земель для продуктов питание.

"Метод подозреваемого заключался в осуществлении деятельности по строительству вилл, спа-центров и животноводческих ферм на охраняемых рисовых полях и устойчивых сельскохозяйственных угодьях LP2B, которые включены в подзону продовольственных культур P1 без наличия соответствующих разрешений", — отметил Адитьяхая.

Он рассказал, что Фрей построил свой бизнес на площади около 1,8 га, чтобы получить большую прибыль. Однако он был построен без разрешения, как это предусмотрено законом.

Ранее говорилось, что в Индонезии планируют перенести столицу в более выгодное место. Речь идет о территории примерно в 1400 км к северу от современного расположения. Джакарта – одна из самых обитаемых столиц мира. Сейчас там проживает более 10 миллионов человек. Однако столица Индонезии страдает из-за своего расположения.

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