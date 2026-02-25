На Бали загадочно исчез украинец: стали известны новые детали резонансного дела

Заложник / © ТСН.ua

Правоохранительные органы Индонезии расследуют дело по исчезновению гражданина Украины Игоря Комарова на острове Бали. Мужчину похитили неизвестные, а впоследствии в сети появилось видео, на котором он сообщает о применении физического насилия и просит оплатить его выкуп.

Об этом сообщают ндонезийские издания Bali Post и Kompas.

По их информации, заявление об исчезновении украинца поступило в отдел полиции округа Южная Кута 15 февраля. Ее подал друг потерпевшего, который рассказал о ходе событий в тот вечер.

Инцидент произошел около 22:30 в районе поселка Джимбаран, расположенного на юге острова Бали. Игорь Комаров вместе с двумя друзьями тренировались в езде на мотоциклах по неровной местности. По словам заявителя, он на время вырвался вперед, а когда обернулся — его товарищей уже не было. Вернувшись к месту старта, мужчина обнаружил только личные вещи пропавшего.

«На месте происшествия свидетель нашел только вещи жертвы, в том числе мобильный телефон, сумку и кошелек, которые впоследствии были изъяты как первичные доказательства», — сообщил руководитель отдела по связям с общественностью региональной полиции Бали Янсен Авитус Панджайтан.

По предварительной версии следствия, на мужчин могла напасть организованная группа лиц.

Что показала проверка киберполиции

Вскоре после инцидента в социальных сетях начало распространяться видео с Игорем Комаровым.

Индонезийские следователи работают над верификацией этих материалов. Геолокация съемки пока не установлена.

«Мы все еще расследуем, было ли оно снято на Бали, или где-нибудь. Подразделение борьбы с киберпреступностью полиции Бали вместе со следователями отслеживает первоисточник загрузки, чтобы понять полный контекст», — подчеркнул спикер полиции.

В медиа начали распространяться слухи о возможных родственных связях Игоря Комарова с представителями криминальных кругов города Днепр. Однако в полиции Бали призывают избегать неподтвержденных предположений к завершению официального расследования.

«Мы еще не знаем связи. Что нам известно — это то, что лицо, о котором сообщается, является иностранным гражданином», — подчеркнули представители правоохранительных органов Индонезии.

Расследование дела продолжается.

Игорь Комаров на Балле / © из соцсетей

Что предшествовало

Напомним, в Сети распространилась информация о якобы похищении двух граждан Украины на острове Бали выходцами из Чечни с требованием выкупа в 10 миллионов долларов. В сообщениях утверждалось, что одному из заложников удалось скрыться, а другого содержат и совершают над ним насилие.

Журналист Виталий Глагола со ссылкой на информированные источники сообщил, что речь идет об Ермаке Петровском и Игоре Комарове — сыновьях лиц, которых называют криминальными авторитетами из Днепра. По его словам, Петровскому якобы удалось скрыться, тогда как Комаров, по неподтвержденным данным, остается у похитителей.

В соцсетях распространялось видео с мужчиной, который называет себя Игорем Комаровым и обращается к родственникам с просьбой перечислить средства.

Официального подтверждения обстоятельств происшествия или заявлений правоохранительных органов по поводу этой ситуации на момент распространения информации не было.

Почему эта история вызывала сомнение: версия журналиста

Впоследствии журналист Виталий Глагола заявил, что история о якобы похищении двух украинцев на Бали вызывает сомнения. По его словам, в то время о происшествии не сообщали ни украинские правоохранительные органы, ни местные индонезийские медиа, что нетипично для инцидента такого масштаба.

Журналист отметил, что в открытых источниках отсутствуют какие-либо публикации о требовании выкупа в 10 миллионов долларов или проведении спецоперации полиции Бали. По его мнению, это может свидетельствовать об информационном характере истории.

Глагола также предположил, что событие могло быть «информационной постановкой», а его распространение связано с активностью в соцсетях девушки одного из фигурантов. По его словам, в цифровую эпоху громкие скандалы часто используются для увеличения аудитории и создания вирусного эффекта.