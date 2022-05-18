На Банковой рассказали, что будут делать в случае эскалации в Приднестровье

На Банковой рассказали, что будут делать в случае эскалации в Приднестровье

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что в случае эскалации в так называемом Приднестровье Украина будет принимать определенные решения.

Также он добавил, в санкционный список должны быть включены как можно больше субъектов, работающих в Приднестровье.

Об этом советник руководителя ОП рассказал в эфире телеканала Молдовы.

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"Вообще Приднестровье в его нынешнем виде на самом деле является дестабилизационным фактором не только для Молдовы, в том плане, что оно не дает стране эффективно развиваться. Это также ядро ​​дестабилизации и напряженности в Украине", – отметил Подоляк.

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, ситуация на территории так называемого Приднестровского региона Молдавии осталась без существенных изменений. Российские военные находятся в повышенной степени боевой готовности.

Рассматривает ли военно-политическое руководство Украины возможный удар со стороны Приднестровья – Михаил Подоляк

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