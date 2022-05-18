На Банковой рассказали, что будут делать в случае эскалации в Приднестровье

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что в случае эскалации в так называемом Приднестровье Украина будет принимать определенные решения.
Также он добавил, в санкционный список должны быть включены как можно больше субъектов, работающих в Приднестровье.
Об этом советник руководителя ОП рассказал в эфире телеканала Молдовы.
"Вообще Приднестровье в его нынешнем виде на самом деле является дестабилизационным фактором не только для Молдовы, в том плане, что оно не дает стране эффективно развиваться. Это также ядро дестабилизации и напряженности в Украине", – отметил Подоляк.
Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, ситуация на территории так называемого Приднестровского региона Молдавии осталась без существенных изменений. Российские военные находятся в повышенной степени боевой готовности.
Читайте также:
- "Сегодня этот процесс приостановлен": Подоляк прокомментировал, действительно ли Украина вышла из переговоров с Россией
- Украина сама должна определять, как завершить войну с Россией — Госдеп
- "Россия должна вывести войска": Запад не выдвигает никаких предпосылок по мирному соглашению между Украиной и РФ