На базе Гуантанамо возобновились слушания по делу терактов 11 сентября в США

На базе Гуантанамо возобновились слушания по делу терактов 11 сентября в США

Суд должен был возобновиться еще в начале года, но из-за пандемии его перенесли на осень.

Слушания по делу терактов 11 сентября возобновились на базе Гуантанамо на Кубе.

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Об этом сообщили в эфире ТСН.Ранок 8 сентября.

На скамье подсудимых пятеро — это Халид Шейх Мохаммед, которого считают организатором терактов и его пособники. Их задержали в Пакистане в 2003 году и с тех пор держат в тюрьме Гуантанамо. Обвинение им предъявили в 2012 году, но с тех пор процесс не сдвинулся с места. Это объясняют большим объемом материалов дела.

Напомним, 11 сентября 2001 года террористы "Аль-Каиды" захватили четыре пассажирских самолета — два из них направили в башни-близнецы всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий — в здание Пентагона и еще один лайнер упал в штате Пенсильвания. Тогда погибли почти 3 тысячи человек — это самые массовые теракты в истории человечества.

Новости мира: на базе Гуантанамо на Кубе возобновились слушания по делу терактов 11 сентября

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