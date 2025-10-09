ТСН в социальных сетях

Мир
89
1 мин

На базе НАТО объявили тревогу из-за неизвестного беспилотника: подробности

Неизвестный БПЛА смог проникнуть на объект НАТО, где базируются Awacs.

Руслана Сивак
База НАТО

В среду, 8 октября, вечером неизвестный беспилотник залетел в зону безопасности стратегически важной базы НАТО в Гайленкирхене (Германия), вызвав немедленное объявление тревоги.

Об этом пишет Spiegel.

Подозреваемый БПЛА был зафиксирован после 19:00 в бесполетной зоне военной авиабазы, расположенной в Северном Рейне-Вестфалии. Согласно служебной записке, дрон пролетел над взлетной полосой на небольшой высоте в течение примерно одной минуты.

База НАТО в Гайленкирхене является ключевым объектом. Отсюда взлетают разведывательные самолеты Awacs. Они играют важную роль в мониторинге воздушного пространства восточного фланга Североатлантического союза. В силу своей стратегической важности база находится под особой охраной Бундесвера.

После инцидента военная полиция немедленно известила гражданскую полицию. На место выехали правоохранители и провели обыск территории вокруг авиабазы, но ни дрон, ни его оператор найти не удалось.

Несмотря на отсутствие результатов поиска, полиции приказали «усилить меры безопасности». Представитель авиабазы подтвердил факт инцидента и последующего обыска территории.

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время выступления в Европарламенте вторжения российских дронов в воздушное пространство стран Евросоюза — это «гибридная война». Не стоит ошибаться относительно якобы их случайного появления.

По данным ISW, Россия активизировала информационно-психологическую фазу («Фаза 0») подготовки к возможному конфликту с НАТО. Цель — создание предпосылок для войны большего масштаба.

89
