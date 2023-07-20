На базу "Вагнера" в Беларуси прибыли 300 единиц техники: спутниковые фото

Еще несколько дней назад база "Цель" в 100 км от Минска была практически пустой.

В Беларусь на военную базу ЧВК "Вагнер" прибыли 300 единиц российской техники, которую удалось зафиксировать на спутниковых снимках.

Об этом OSINT-аналитик Джек Тейлор сообщил 20 июля, информирует Sky News.

На спутниковых снимках видно, что на базу "Цель" в Беларусь прибыли около 300 единиц военной техники. Именно на этой базе дислоцированы "вагнеровцы", участвовавшие в мятеже в РФ в конце июня.

Сообщается, что эта военная техника прибыла в район расположения наемников после того, как через два дня после неудачного мятежа владельца "Вагнера" Евгения Пригожина на этой базе начали появляться палатки. Заметим, что переезд "вагнеривцев" в Беларусь был частью соглашения Пригожина с Кремлем после бунта.

Спутниковое фото базы ЧВК "Вагнер" в Беларуси

Спутниковый снимок с базы "Цель" в 100 км от Минска был сделан 19 июля. На нем видно около 60 грузовиков. Несколькими днями раньше база была практически пуста.

В сообщении говорится, что грузовиками может перевозиться большая военная техника и другие элементы поставок.

По состоянию на 19 июля в Беларусь на базу "Вагнера" прибыли 300 единиц военной техники/Спутниковый снимок

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