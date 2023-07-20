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На базу "Вагнера" в Беларуси прибыли 300 единиц техники: спутниковые фото

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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На базу "Вагнера" в Беларуси прибыли 300 единиц техники: спутниковые фото

"Вагнеровцы" в Беларуси/Фото: Минобороны Беларуси

Еще несколько дней назад база "Цель" в 100 км от Минска была практически пустой.

В Беларусь на военную базу ЧВК "Вагнер" прибыли 300 единиц российской техники, которую удалось зафиксировать на спутниковых снимках.

Об этом OSINT-аналитик Джек Тейлор сообщил 20 июля, информирует Sky News.

На спутниковых снимках видно, что на базу "Цель" в Беларусь прибыли около 300 единиц военной техники. Именно на этой базе дислоцированы "вагнеровцы", участвовавшие в мятеже в РФ в конце июня.

Сообщается, что эта военная техника прибыла в район расположения наемников после того, как через два дня после неудачного мятежа владельца "Вагнера" Евгения Пригожина на этой базе начали появляться палатки. Заметим, что переезд "вагнеривцев" в Беларусь был частью соглашения Пригожина с Кремлем после бунта.

Спутниковое фото базы ЧВК
Спутниковое фото базы ЧВК "Вагнер" в Беларуси

Спутниковый снимок с базы "Цель" в 100 км от Минска был сделан 19 июля. На нем видно около 60 грузовиков. Несколькими днями раньше база была практически пуста.

В сообщении говорится, что грузовиками может перевозиться большая военная техника и другие элементы поставок.

По состоянию на 19 июля в Беларусь на базу
По состоянию на 19 июля в Беларусь на базу "Вагнера" прибыли 300 единиц военной техники/Спутниковый снимок

"Вагнер" в Беларуси – новости

По сообщениям мониторинговых групп, на 19 июля в Беларусь прибыла уже шестая колонна с наемниками ЧВК "Вагнер". Число этих боевиков в РБ может составить уже 2000-2500 человек.

В ГУР Минобороны объяснили, что одна из задач передислокации "вагнеровцев" в Беларусь – постоянно держать в напряжении Украину, оттягивать ее силы с фронта и средства, и пугать вторжением из РБ.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев предупредил боевиков "Вагнера" — "если они будут пытаться ступить своим грязным сапогом на украинскую землю — их будет ждать смерть".

В ГПСУ Украины 20 июля сообщили, что в настоящее время количество "вагнеровцев" в Беларуси не представляет угрозы для государства.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Колонны "вагнеровцев" едут в Беларусь с таинственным грузом! Что происходит?!"

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Дата публикации
Просмотры
1670
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