На Беларусь нужно давить так же, как и на агрессора Россию – польский министр

Польский министр обороны Мариуш Блащак считает, что миру нужно давить на Беларусь так же, как на агрессорку Россию.

Дело в том, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко поддерживает войну против Украины, которую 24 февраля начала Москва. Диктатор стоит бок о бок с главой Кремля.

Об этом Блащак заявил во время Варшавского форума безопасности, пишет агентство PAP.

По словам польского дипломата, евроатлантическое сообщество должно противостоять российским попыткам демонтировать мировой порядок. Именно поэтому следует продолжать давить на Москву.

"Пока Россия не будет готова принять политическое разрешение этого конфликта, гарантирующего долгосрочную безопасность Украины, будет необходимость предоставления широкой и всесторонней поддержки Украине. То, чего Киев может достичь за столом переговоров, очень тесно связано с ситуацией на поле боя", — подчеркнул министр обороны Польши.

Как сообщалось, Александр Лукашенко подтвердил то, что его страна участвует в так называемой "специальной военной операции". Однако "президент" отмечает, что во время боевых действий они "никого не убивают".

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