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На Белгородщине будто сработало "ПВО" после попытки обстрелять Украину

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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На Белгородщине будто сработало "ПВО" после попытки обстрелять Украину

В небе Белгорода взорвались ракеты / Фото: ТСН.ua

Жители Белгородщины увидели в небе странное явление.

Очевидцы-россияне сообщают о 12-15 ракетах, которые вылетели и где-то взорвались в небе.

Мол, якобы есть повреждения из-за обломков.

Тем временем российские власти пытаются убедить, что силы ПВО сбили воздушные цели на подлете в Белгород, пострадавших и разрушений нет.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Мол, оперативные службы уточняют последствия.

Напомним, что ранее в оккупированном Крыму звучала воздушная тревога. Местные сообщали о взрывах в Севастополе и Джанкое. Оккупанты со страху подняли свою авиацию в Крыму.

Также Курск был атакован беспилотниками. По информации 24 канала, в Курске в результате атаки попадание в здание российского МВД.

Также сообщалось, что в результате вчерашней атаки беспилотником по аэродрому "Халино" в Курской области было уничтожено руководство авиаполка РФ.

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191
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