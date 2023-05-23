На Белгородщине отчитались о разгроме "ДРГ" – российские добровольцы ответили (видео)

Российские добровольцы заявили, что не имеют потерь и объяснили, как выглядят.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал фото "трофейной" бронемашины так называемой украинской диверсионной группы.

Об этом идет речь и на пропагандистских каналах со ссылкой на Минобороны РФ.

Минобороны РФ также опубликовало видео с поврежденной техникой с места уничтожения так называемой "украинской ДРГ", которая, по утверждению ведомства и по заявлению генерала российской армии Игоря Канашенкова, проникла в Белгородскую область.

На видео отреагировали русские добровольцы. Они заявили, что не имеют потерь и объяснили, как выглядят.

"Мы не знаем, какие колонны техники уничтожил в своих сводках господин Конашенков, но у Российского Добровольческого Корпуса нет потерь. PS Относительно гуляющих по сети фото убитых "диверсантов" — наши бойцы носят мультикам, а не пиксель. Это на заметку", — говорится. в заявлении добровольцев.

Между тем добровольцы отметили, что войска Путина за эти сутки успехами не отличились.

Напомним, легион " Свобода России" вместе с Российским добровольческим корпусом "демилитаризовали" мотострелковую роту из РФ и уничтожили их бронетехнику.