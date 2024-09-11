В России в Белгородской области произошел взрыв железной дороги. После этого с рельсов сошел грузовой поезд.

В Белгородской области РФ, граничащей с Украиной, сошел с рельсов грузовой поезд после взрыва на железной дороге.

Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

"В Новооскольском городском округе в результате незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошло сход с путей локомотива и нескольких пустых вагонов грузового поезда. Пострадавших нет", — сообщил он.

По словам российского чиновника, пассажирские поезда, проходящие через этот участок, пустили в объезд. Гладков добавил, что на месте работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется.

На Белгородщине после взрыва сошел с рельсов грузовой поезд / Фото: t.me/bazabazon

Отметим, что по информации российского Telegram-канала База, событие на железной дороге произошло после взрыва.

Следственный комитет РФ сообщил, что сошел тепловоз грузового поезда и 11 вагонов. По этому факту возбудили дело по статье 205 УК РФ (теракт, повлекший причинение значительного имущественного вреда).

Напомним, в российском городе Ноябрьск, что в Томской области, двое школьников сожгли вертолет Ми-8.

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