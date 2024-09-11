На Белгородщине после взрыва сошел с рельсов грузовой поезд: фото

В России в Белгородской области произошел взрыв железной дороги. После этого с рельсов сошел грузовой поезд.
В Белгородской области РФ, граничащей с Украиной, сошел с рельсов грузовой поезд после взрыва на железной дороге.
Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"В Новооскольском городском округе в результате незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошло сход с путей локомотива и нескольких пустых вагонов грузового поезда. Пострадавших нет", — сообщил он.
По словам российского чиновника, пассажирские поезда, проходящие через этот участок, пустили в объезд. Гладков добавил, что на месте работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется.
Отметим, что по информации российского Telegram-канала База, событие на железной дороге произошло после взрыва.
Следственный комитет РФ сообщил, что сошел тепловоз грузового поезда и 11 вагонов. По этому факту возбудили дело по статье 205 УК РФ (теракт, повлекший причинение значительного имущественного вреда).
Напомним, в российском городе Ноябрьск, что в Томской области, двое школьников сожгли вертолет Ми-8.
Читайте также:
- Падение бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области: скончался один из пилотов
- В России под Волгоградом упал бомбардировщик Су-34: в чем причина (видео)
- В России упал пассажирский самолет: что известно