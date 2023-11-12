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На Белгородщине "расцвела бавовна": россияне заявили об очередной атаке беспилотника

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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На Белгородщине "расцвела бавовна": россияне заявили об очередной атаке беспилотника

Россияне пожаловались на "хлопок" / Фото: ТСН.ua

В ночь на 12 ноября 2023 года вблизи Белгорода было неспокойно.

Якобы сегодня ночью пресечена попытка "киевского режима" совершить "террористическую атаку" БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Об этом сообщает Министерство обороны России.

"Очередными средствами ПВО "украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.

Ранее местные жители в социальных сетях жаловались на звуки взрывов и якобы утверждали о "работе ПВО".

К слову, в октябре россияне уже заявили об атаке беспилотниками и налете на воинскую часть в Брянской области и админздание в Белгороде.

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Дата публикации
Просмотры
22
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