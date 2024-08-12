На Белгородщине тревожно: россияне заявили о попытке прорыва, объявлена эвакуация

Россияне заявили, что украинские войска всю ночь пытались в Колотиловке протиснуться на территорию России.

Россияне заявили о попытке прорыва ВСУ в Белгородскую область. В то же время власти региона объявили эвакуацию жителей Краснояружского района.

Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и сообщают российские телеграм-каналы.

Российские Z-каналы заявили о боях и попытке прорыва в районе села Колотиловка Краснояружского района Белгородской области. Сообщается, что всю ночь в Колотиловке украинские войска пытались протиснуться на территорию России. Утверждается, что ВСУ якобы не имели успеха, и что бой продолжается.

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В то же время Гладков объявил эвакуацию жителей Краснояружского района.

"У нас тревожное утро. Активность врага на границе Краснояружского района. Уверен, что наши военнослужащие сделают все, чтобы справиться с возникшей угрозой. Но для того, чтобы обезопасить здоровье и жизнь нашего населения, мы начинаем перемещение людей, живущих в Краснояружском районе, в более безопасные места", – сказал губернатор в видеообращении.

Он также утверждает, что сейчас на местах идет процесс согласования и вывоза людей, и убеждает, что уже отправлен транспорт для вывоза жителей "под руководством ответственных лиц".

Заметим, что ранее российские власти заявляли об эвакуации жителей Курской области, однако на самом деле люди сами оставляли регион, где продолжаются боевые действия.

Напомним, в Институте изучения войны сообщили, что в течение 10-11 августа украинские войска продвинулись на запад и северо-запад в Курской области.

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