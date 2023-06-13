На Белгородщину перебросили "кадыровцев" для "предотвращения диверсионных вылазок"

Боевики "существенно усилят безопасность на приграничных территориях".
В Белгородской области РФ, по сообщению главы Чечни Рамзана Кадырова, будет действовать чеченский батальон "Запад-Ахмат".
Об этом Кадыров заявил после встречи депутата Госдумы РФ Адама Делимханова с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, передает "Крым. Реалии".
По словам главаря боевиков, они совместно с другими российскими подразделениями "существенно усилят безопасность на приграничных территориях".
"Благодаря высокой боеспособности батальона "Запад-Ахмат" поставленные цели будут достигнуты без особого труда", — уверен глава Чечни.
Ранее о перспективе чеченцев в Белгородской области писали местные российские паблики, ссылаясь на свидетельства семей срочников.
Отмечалось, что уже в июне 2023-го срочников на Белгородщине сменят "чеченцы или вагнеровцы".
А в Миллерово (Ростовская область РФ) ранее была замечена военная техника с символикой чеченского подразделения "Ахмат".
Напомним, глава Минобороны РФ Шойгу сообщил, что все отряды российских наемников должны подписать контракты до 1 июля.
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