На белорусско-польской границе обострилась ситуация: мигранты бросают в пограничников камни (видео)

Польские службы отбивают атаку мигрантов.
Во вторник, 16 ноября, на белорусско-польской границе обострилась ситуация: мигранты перешли в наступление. В частности, у польских пограничников летят камни и бутылки.
Об этом сообщило в Twitter польское Министерство национальной обороны.
"Белорусские службы оснастили мигрантов шумовыми гранатами. Они начали бросали оружие в польских солдат и офицеров", — говорится в сообщении.
Migranci zostali wyposażeni przez białoruskie slużby w granaty hukove и obrzucili polskich żołnierzy и funkcjonariuszy pic.twitter.com/BwAQaK5TKL— Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 16, 2021
Отмечается, что польские службы отбивают атаку мигрантов. Следует отметить, что накануне на участке польско-белорусской границы в районе села Стажина (Польша) группа мигрантов предприняла попытку силового штурма.
Kuźnica: agresywni migranci wciąż rzucają kamieniami w strone naszych żołnierzy и funkcjonariuszy. Polskie służby odpierają atak pic.twitter.com/ESHN155vkf— Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 16, 2021
В свою очередь, польские силовики применяют газ и водомет.
К слову, пограничная служба Польши сообщает, что за прошедшие сутки, 15 ноября, было зафиксировано 224 попытки пересечения белорусско-польской границы. Пограничная служба дала предписание покинуть территорию страны 29 иностранцам.
Как сообщалось, 15 ноября ЕС расширил критерии введения санкций против режима Лукашенко из-за миграционного кризиса. Однако сам пятый пакет санкций еще не опубликован. Неизвестно, и когда он начнет действовать. теперь ЕС сможет преследовать физических и юридических лиц, организующих или способствующих деятельности режима Лукашенко, что способствует незаконному пересечению внешних границ ЕС.
Напомним, Белоруссия спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции.
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