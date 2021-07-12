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На Белорусской АЭС произошло аварийное отключение одного из энергоблоков: есть ли опасность

На Белорусской АЭС произошло аварийное отключение одного из энергоблоков: есть ли опасность

Почему так произошло — до сих пор неизвестно.

12 июля в 12:57 первый энергоблок Белорусской АЭС был отключен от Сети автоматической защитой генератора. Согласно штатному алгоритму, провели снижение мощности реакторной установки.

Как сообщает Минэнерго Беларуси, причины отключения электрогенератора устанавливаются.

В ведомстве уверяют, что радиационная ситуация на АЭС и в зоне наблюдения не менялась.

"После их устранения энергоблок будет включен", — отмечается в сообщении Министерства энергетики страны.

Напомним, на Ровенской АЭС произошло аварийное отключение одного из энергоблоков. Произошло это, поскольку сработала аварийная защита.

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