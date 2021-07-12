На Белорусской АЭС произошло аварийное отключение одного из энергоблоков: есть ли опасность

На Белорусской АЭС произошло аварийное отключение одного из энергоблоков: есть ли опасность

Почему так произошло — до сих пор неизвестно.

12 июля в 12:57 первый энергоблок Белорусской АЭС был отключен от Сети автоматической защитой генератора. Согласно штатному алгоритму, провели снижение мощности реакторной установки.

Как сообщает Минэнерго Беларуси, причины отключения электрогенератора устанавливаются.

Также читайте Украина отказалась от электричества с Белорусской АЭС, которая находится вблизи границы с Литвой

В ведомстве уверяют, что радиационная ситуация на АЭС и в зоне наблюдения не менялась.

"После их устранения энергоблок будет включен", — отмечается в сообщении Министерства энергетики страны.

Напомним, на Ровенской АЭС произошло аварийное отключение одного из энергоблоков. Произошло это, поскольку сработала аварийная защита.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку