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На Белорусской АЭС сработала сигнализация: что произошло
Власти Беларуси уверяют, что радиационный фон на АЭС не менялся.
В среду, 16 июля, второй блок Белорусской атомной электростанции был отключен от сети после срабатывания сигнализации.
В белорусском министерстве энергетики уверяют, что ситуация не представляет угрозы.
В официальном сообщении утверждается, что сигнализация сработала из-за "отклонения в работе системы охлаждения генератора - неядерной части блока".
Белорусские власти уверяют, что радиационный фон на АЭС и в зоне наблюдения не менялся, а на отключенном втором энергоблоке проводятся "необходимые диагностические мероприятия для дальнейшего восстановления электротехнического оборудования".
Второй энергоблок Белорусской АЭС запустили в промышленную эксплуатацию 1 ноября 2023 года.
В декабре 2023 года агентство Bloomberg со ссылкой на внутренние документы "Росатома" сообщало о проблемах на этом объекте. По их данным, в феврале 2022 года в первый контур просачивалась ионообменная смола, угрожая заклинить критически важные компоненты.
Министерство энергетики Беларуси тогда опровергало эту информацию.
В июле 2024 года второй энергоблок останавливали для планового ремонта. Но уже в конце того же года оба энергоблока АЭС простаивали, и власти это скрывали.
При штатной работе двух энергоблоков Белорусская АЭС обеспечивает около 40% потребности страны в электроэнергии.
Напомним, ранее в Швейцарии был закрыт первый блок атомной электростанции в Бензау из-за аномально высокой температуры воздуха.