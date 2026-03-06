На берег выбросило сразу двух "рыб Судного дня": что это значит

Веслорыба или "рыба Судного дня" / © скриншот с видео

Американские туристы на пляже в Мексике стали свидетелями редкого события, которое издавна толкуют как жуткое предупреждение о будущей катастрофе. Они увидели, как на берег выбросило двух гигантских веслорыб, которых называют морскими змеями или «рыбами Судного дня».

Об этом сообщает Daily Mail.

О самой длинной костной рыбе в мире, длина которой достигает 15 метров, ходят легенды. Именно ее называют морским змеем.

Веслорибу считают предсказателем смертоносных землетрясений и цунами. В японской культуре она известна как «посланник из дворца бога морского дракона».

Увидеть двух веслорыб одновременно считается почти неслыханным явлением, поскольку этот вид обитает в глубоком океане, обычно на глубине более 900 метров в так называемой «Сумеречной зоне» — одной из наименее исследованных частей планеты.

Оба существа длиной примерно 9 метров, которых увидели на пляже, были еще живы и трепетали, словно длинная мерцающая лента, на песчаном берегу, пока за ними наблюдали озадаченные отдыхающие.

В конце концов люди бросились к морскому существу, которое уже было на берегу, и помогли ему вернуться в воду и уплыть на большую глубину.

Затем отдыхающие помогли второй «рыбе Судного дня», которую море выбрасывало на берег, вернуться в воду.

Обе снова начали плавать и быстро исчезли в глубине.

Обычно, «рыбы Судного дня» выбрасываются на пляже только тогда, когда они больны, ранены или умирают, что делает последние наблюдения настоящей загадкой.

