"На берегу осталась только одежда": в Польше украинец пошел купаться и утонул (фото)

"На берегу осталась только одежда": в Польше украинец пошел купаться и утонул (фото)

Мужчину искали спасатели и полиция.

Во вторник, 14 июля, в озере близ города Рыбник на юге Польши утонул 52-летний гражданин Украины. Мужчина вместе с еще несколькими украинцами пошел к озеру поплавать в непредназначенном для этого месте.

Об этом сообщили в полиции города Рыбник.

Во время разговора с правоохранителями, друзья погибшего рассказали, что во время купания он просто исчез из поля зрения и на берег, где осталась его одежда, уже не вернулся.

Со вчерашнего дня спасатели и полиция искали мужчину, в частности с использованием беспилотников, спасательных собак и моторных лодок. В среду утром поиски возобновились и примерно в 15:30 спасатели нашли и вытащили на берег тело погибшего мужчины.

Напомним, что в Польше микроавтобус с украинцами попал в ДТП, среди травмированных 11-летний мальчик.

Также в озеро Талты в Варминско-Мазурском воеводстве в Польше упал вертолет с тремя украинцами на борту. Польские правоохранители расследуют причины инцидента.

Двое украинцев оказались в больнице в Польше после падения вертолета в озеро Талты

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