На берегу острова в Японии появились корабли-призраки из прошлого

Сейсмическая активность вулкана на острове Иводзими подняла на поверхность затоплены во время Второй мировой войны военные суда японского флота.

Толчки одного из самых активных японских вулканов Сурибати на острове Иводзиме привели к тому, что поднялись на поверхность 24 корабля, которые были потоплены США во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на спутниковые снимки, опубликованные японским агентством All Nippon News.

На опубликованных кадрах видны остатки 24 японских транспортных судов, которые были потоплены ВМС США в конце войны во время эпической битвы на Иводзиме, которая известна благодаря знаковой фотографии, на которой морские пехотинцы США поднимают американский флаг на горе.

В то время более двух десятков японских кораблей были передислоцированы в западную часть острова, где и были потоплены американцами. Именно эта часть морского дна теперь начала подниматься во время подземных толчков, вызванных активностью вулкана Сурибати. В результате этой деятельности затонувшие корабли оказались на вулканическом пепле.

По словам директора правительственного Центра содействия исследованию вулканов Сэцу Накада, сейсмическая активность до сих пор не прекратилась, остается угроза извержения вулкана. Людям вулкан не угрожает, поскольку жителей на острове нет с тех пор, как его в 1968 году вернули Японии Соединенные Штаты.

Напомним, ранее в Средиземном море произошло мощное землетрясение магнитудой 6,4 балла. Подземный толчок ощутили жители Греции, Израиля, Египта, Ливана, Турции, Кипра и Сирии.

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