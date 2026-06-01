На берегу в Дании раздувается гигантская "биологическая бомба": как выглядит

Туша кита Тимми на острове Анхольт / © Bild

На берегу датского острова Анхольт стало опасно из-за туши горбатого кита. Животное сильно раздувается от газов внутри и может в любой момент взорваться. Подходить к ней смертельно опасно: людей может ранить кусками мяса или они подхватят серьезную инфекцию.

Об этом сообщает BILD.

Угроза детонации и бактериологическая опасность

Сообщается, что процесс разложения туши кита, названный Тимми, пока неконтролируемый. Специалист Немецкого морского музея в Штральзунде Альмут Ноймастер объяснил, что предсказать точный момент разрыва тканей невозможно.

По его словам, это зависит от температуры окружающей среды и скорости гниения внутренних органов.

«Но он взорвется», — подчеркнул эксперт.

При внезапном разрыве радиус поражения может быть значительным. Датский исследователь китов Петер Тегльберг Мадсен предупредил, что во время инцидента в воздух вылетят килограммовые куски мяса, которые могут убить.

Кроме физических травм от разлета остаток плоти, серьезную угрозу представляют патогенные микроорганизмы. Особенно рискуют любознательные туристы и местные жители, подходящие к киту без специального защитного снаряжения. В радиусе распространения бактерий можно заразиться опасными болезнями: грипп, бруцеллез, краснуха, токсоплазмоз.

Операция по разминированию «биологической бомбы»

Перед тем как начать вскрытие или утилизацию животного, специалисты должны провести сложную процедуру дегазации. Петер Тегльберг Мадсен сравнил этот процесс с процессом «оружейной бомбы».

Для безопасного выпуска газов биологи будут использовать специальный нож из китобойного промысла. Процедуру имеют право выполнять исключительно опытные эксперты, способные точно определить место прокола толстого слоя подкожного жира для контролируемого выхода внутреннего давления.

В настоящее время власти Дании официально призвали граждан строго соблюдать дистанцию и ни в коем случае не приближаться к опасному объекту на побережье.

Напомним, еще 15 мая, у датского острова Ангольт обнаружили мертвого кита. Существует предположение, что погибшим животным спасен ранее горбатый кит Тимми, который перед этим выбросился на мель у побережья Германии.

