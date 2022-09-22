На "Бессмертный полк" ходила, но отца 5 детей отдавать не хочет: жительница Бурятии возмутилась из-за мобилизации

В России мобилизовали отца 5-ти детей, который никогда не служил в армии.

Инцидент произошел в Улан-Удэ, что в Бурятии. Жена мобилизованного возмутилась тем, как происходит призыв в России.

Видео в социальных сетях распространила журналистка Янина Нимаева.

Немаева рассказала, что сразу после того, как Путин объявил в России мобилизацию, ее мужу вручили повестку. Жительница Бурятии отметила, что ее мужу 38 лет он воспитывает 5 детей и никогда не служил в армии. Несмотря на это вечером, 21 сентября, ему позвонили по телефону и приказали быть дома, поскольку он подлежит мобилизации.

Журналистка из Бурятии возмутилась, что ее мужа его коллеги хотят отправить на фронт.

"Младшим детям, двойни, нет и трех лет. Муж не служил, не в запасе, работает в ГО и ЧС Улан-Удэ. Несмотря на все правила мобилизации, по которым под нее не подпадают мужчины с четырьмя и более детьми, моего мужа его коллеги пытаются отправить в Украину!", – говорит Янина Нимаева.

Журналистка возмутилась тем, как в РФ мобилизуют мужчин и заявила, что власти только нужно выполнить планы.

Отметим, что судя по фото Нимаевой, ранее она принимала участие в пропагандистской акции "Бессмертный полк", а теперь не хочет, чтобы ее муж шел на войну.

Напомним, как в России мужчины идут на мобилизацию.

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