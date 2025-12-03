- Дата публикации
На безрезультатных переговорах Путин рассказывал зятю Трампа о Полтавской битве
«Исторические» лекции — любимый пропагандистский прием российского диктатора, который убегает в историю, когда не имеет аргументов относительно современных событий.
Во время закрытой встречи в Кремле со спецпосланцами президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером президент РФ Владимир Путин внезапно перешел к своим любимым фантазиям об истории. В частности, он рассказал зятю Дональда Трампа о Полтавской битве 1709 года.
Об этом сообщил в сети Х американский журналист и писатель Майкл Вайс.
«По крайней мере, Джаред узнал о Полтавской битве», — прокомментировал он содержание переговоров, во время которых не было достигнуто никакого прогресса для прекращения российской агрессии в Украине.
Известно, что «исторические» лекции — любимый пропагандистский прием российского диктатора, который убегает в историю, когда не имеет аргументов относительно современных событий и хочет затуманить реальность.
Поэтому упоминание об одной из ключевых битв Северной войны, в которой войска Петра I разгромили шведскую армию Карла XII вместе с частью казацких сил под предводительством Ивана Мазепы, вероятно было очередным выбросом его псевдоисторического бреда.
Советская и российская интерпретация событий Северной войны, во время которой состоялась Полтавская битва, является одним из краеугольных камней, с помощью которых кремлевская пропаганда пытается обосновать свои права на Украину.
Напомним, помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что переговоры Путина со спецпосланцами президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером были «полезными», однако компромиссного варианта по плану урегулирования войны в Украине пока не найдено.
Издание Politico отметило, что Уиткофф и Кушнер вынуждены были прогуливаться по Москве и обедать в ресторане, ожидая встречи с хозяином Кремля в течение нескольких часов.