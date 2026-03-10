США и союзники стягивают авианосцы на Ближний Восток Фото иллюстративное / © Associated Press

На фоне обострения ситуации по безопасности на Ближнем Востоке западные страны усиливают военно-морское присутствие в регионе. Соединенные Штаты могут направить туда еще один авианосец, а Франция и Великобритания готовят свои корабли к возможному развертыванию.

Об этом сообщает Forbes.

Речь идет об американском атомном авианосце USS George HW Bush (CVN-77) класса Nimitz, который недавно завершил учения перед развертыванием. В Пентагоне пока не подтвердили, будет ли корабль направлен на Ближний Восток для поддержки операции Epic Fury («Эпическая ярость»).

В ходе учений COMPTUEX проверяли готовность ударной группы авианосца и кораблей сопровождения действовать вместе в сложных боевых условиях. Контр-адмирал Алексис Уокер объяснил, что эти маневры являются сертификационным этапом, подтверждающим способность ударной группы проводить масштабные операции в любом регионе мира.

Сейчас в районе Ближнего Востока уже находятся два американских авианосца. Речь идет о USS Abraham Lincoln (CVN-72), который действует в регионе, а также о крупнейшем корабле ВМС США USS Gerald R. Ford (CVN-78), который недавно прошел через Суэцкий канал в Красное море. По данным аналитиков, это первый случай почти за год, когда две американские авианосные ударные группы одновременно развернуты на Ближнем Востоке.

Эксперты предполагают, что USS George HW Bush может со временем заменить один из этих кораблей, ведь их пребывание в зоне операций уже затянулось дольше, чем планировалось.

Тем временем Великобритания ускорила подготовку авианосца HMS Prince of Wales. Корабль получил пятидневную готовность к возможному выходу в море. Пока не уточняется, отправится ли он в Средиземное море или другую часть региона. Другой британский авианосец — HMS Queen Elizabeth — проходит техническое обслуживание в Шотландии.

Несмотря на обсуждение возможного участия британских кораблей, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону не обязательно нужна их поддержка для текущей операции. В то же время Минобороны Британии сообщило о дополнительных шагах по усилению присутствия в регионе — в частности, о развертывании истребителей Eurofighter Typhoon и F-35 Lightning II, систем противовоздушной обороны и дополнительного военного контингента на Кипре.

Конечный маршрут HMS Prince of Wales после возможного выхода в море пока не раскрывается.

Как Франция и Испания усиливают защиту союзников

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о направлении авианосца «Шарль де Голль», авиакрыла и кораблей сопровождения в Средиземное море на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Макрон сообщил, что французские корабли будут выполнять задачи по обеспечению безопасности судоходства и стабильности вблизи Ормузского пролива. По его словам, миссия носит оборонительный характер.

Президент заявил, что Париж должен выполнить обязательства перед союзниками в регионе и обеспечить их безопасность.

Также напомним о фрегате от Испании. Там решили направить судно «Кристобаль Колон». Он будет следовать на Кипр после ударов Ирана по британской базе.