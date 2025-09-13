На болгарском пляже нашли военный БпЛА: что известно (фото)

Дрон на пляже в Болгарии. Фото: Министерство обороны Болгарии.

На пляж в Бургасе (Болгария) выбросило из моря беспилотник. Военные ВМС транспортировали его на свою базу.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Болгарии.

Отмечается, что о беспилотном летательном аппарате, обнаруженном в воде Северного пляжа Бургаса, сообщили по телефону 112. С разрешения начальника штаба ВМС спецгруппа транспортировала дрон в ВМС.

После осмотра оказалось, что он не содержал взрывчатого вещества и не представлял опасности.

Как сообщалось ранее, в стране НАТО на пляже обнаружили военный дрон. Его встретил мужчина во время прогулки и сообщил об этом спасателям. Местные СМИ информировали о том, что у БпЛА нет задней части и правого крыла. Это указывает на то, что, вероятно, он был сбит.