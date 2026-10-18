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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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На большой военной базе вспыхнул масштабный пожар: есть погибшие и раненые

Власти пока не обнародовали точное количество жертв или причину инцидента.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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На канадской военной базе произошел большой пожар

На канадской военной базе произошел большой пожар / © Associated Press

На большой военной базе «Вейнрайт» в канадской Альберте произошел «инцидент», повлекший за собой масштабный пожар.

Об этом пишет CNN.

В результате инцидента на военной базе, активно используемой канадскими Силами обороны, погибли и получили ранения люди.

Чиновники не сообщили подробности о причинах пожара. Инцидент произошел за несколько дней до запланированного на 19 октября референдума в Альберте о начале процесса обособления провинции от остальной Канады. На референдуме должны определить, хочет ли провинция начать такой процесс.

Муниципальный округ Вейнрайт сообщил, что из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся за ограждение военной базы. Сообщается, что на место происшествия прибыли пожарные из разных юрисдикций, однако приказ об эвакуации пока не выдавался.

СМИ CBC пишет, что людей призывали избегать этой зоны и держать дороги свободными для проезда машин экстренной помощи.

Напомним, пассажирский самолет KLM, несколько часов летевший из Амстердама в Кюрасао, развернулся над Атлантикой после возгорания повербанка в салоне.

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