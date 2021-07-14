На борту британского авианосца вспышка COVID: члены экипажа были вакцинированы

На борту британского авианосца вспышка COVID: члены экипажа были вакцинированы

Заболели более сотни человек.

На борту авианосца HMS Queen Elizabeth зафиксировали вспышку коронавируса среди членов экипажа, кторые были вакцинированы от COVID.

Судно относится к военно-морской флотилии Королевского флота Великобритании, пишет ВВС.

COVID обнаружили более чем у сотни человек. Среди инфицированных и моряки других военных кораблей, сопровождающих авианосец. По словам министра обороны Бена Уоллеса, весь экипаж получил две дозы вакцины от коронавируса, а вспышка контролируется.

Queen Elizabeth прошел примерно четверть пути 28-недельного развертывания. Он вошел в Индийский океан. Впрочем, движение в Японию из-за вспышки коронавируса сделает позже.

В свою очередь, представители Королевского военно-морского флота заявили, что на борту моряки регулярно проходят тесты, придерживаются социальной дистанции и носят маски.

Как сообщалось ранее, двое украинских моряков с судна "SFL Kate" заболели коронавирус на корабле вблизи Малайзии.

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