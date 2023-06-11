На борту самолета внезапно скончался 11-летний мальчик: что произошло

В воскресенье, 11 июня, на борту самолета авиакомпании Turkish Airlines внезапно скончался 11-летний мальчик. Ему стало плохо, однако медики не смогли спасти ребенка.

Об этом пишет thesun.co.uk.

Известно, что самолет вылетел из Стамбула сегодня утром и направлялся в Нью-Йорк, но был вынужден совершить экстренную посадку в Будапеште.

Медицинская служба аэропорта была вызвана на место происшествия после того, как рейс TK003 приземлился в Будапеште.

Мальчику стало плохо после посадки на самолет, вылетевший из аэропорта Стамбула в 8:56 утра по местному времени.

11-летний мальчик был американцем, путешествовавшим со своей семьей. Экипаж самолета оказал первую медицинскую помощь мальчику, который имел инвалидность.

Врач, случайно оказавшийся на борту, сделал ребенку искусственное дыхание, но спасти его не удалось.

Экипаж самолета сообщил диспетчерскую службу аэропорта Ференца Листа в Будапеште и получил разрешение на экстренную посадку в 10:30 утра. После того, как тело мальчика унесли, самолет продолжил путешествие.

Напомним, пассажирский самолет не долетел до США и приземлился в российском Магадане.

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