На борту вертолета с президентом Ирана был таинственный россиянин: эксперт рассказал, кто он

Сокрытие присутствия россиянина на борту вертолета Bell-214 было очень важным для Москвы.

На борту вертолета с президентом Ирана Ибрагимом Раиси, разбившимся 19 мая, был таинственный гражданин России Кручев. Он мог иметь непосредственное отношение к ядерной программе Ирана.

Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"На борту вертолета, кроме представителей Ирана, был еще один иностранец, о котором практически никто не упоминает. Гражданин Российской Федерации, некто Кручев", — указал аналитик.

По его словам, об этом девятом погибшем пассажире вертолета Bell-214 сообщили лишь некоторые иранские СМИ, а также несколько иностранных, в частности, грузинское интернет-издание Business Media и индийское Lokmat Times.

В то же время о россиянине на борту иранского вертолета не сообщило ни одно российское СМИ.

Коваленко обратил внимание, что после катастрофы "в России значительно оживились". Так, посол Ирана в Москве заявлял изданию IRNA, что президент РФ Владимир Путин поздно вечером 19 мая провел с ним встречу, на которой присутствовали министр обороны Андрей Билоусов, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, глава Генштаба Валерий Герасимов, советник президента Игорь Левитин, глава МЧС Александр Куренков и один из чиновников ФСБ, имя которого посол не назвал.

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"И вся эта толпа была собрана только для того, чтобы выразить обеспокоенность судьбой Раиси и предложить помочь в поисках? Не исключено, что некто Кручев имел непосредственное отношение к ядерной программе Ирана и сопровождал президента Раиси в этой поездке не просто так. И сокрытие его присутствия на борту Bell-214 было очень важно для России, и о судьбе именно этого человека российское военно-политическое руководство заботилось в первую очередь", – высказал мнение военно-политический обозреватель.

К слову, глава МИД России Сергей Лавров обвинил в гибели президента Ирана американцев. Мол, вертолет разбился из-за санкций со стороны США, которые запрещают поставлять в Иран запчасти для авиации.

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