На Брянщине дрон атаковал автобус с детьми из Беларуси: что известно и при чем здесь Лукашенко

Удар дроном по детям из Гомеля на Брянщине: что говорит Генштаб

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В России сразу после примирительных заявлений Александра Лукашенко в адрес Владимира Зеленского устроили кровавую и циничную провокацию — атаковали автобус с белорусскими детьми и обвинили в этом ВСУ.

В деталях провокации разбирался ТСН.ua.

Что заявили в России

Так, «гауляйтер» Брянской области с украинской фамилией Егор Ковальчук цинично заявил, что якобы украинский беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой из Беларуси. По его словам, команда из Гомеля ехала на отдых в Геленджик. Гауляйтер утверждает, что в результате удара погибла сопровождавшая команду женщина гражданка Беларуси. Еще шесть человек ранены, в том числе четверо детей. Все пострадавшие доставлены в больницу.

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Как утверждается, инцидент произошел 17 июня на трассе А-240 в Брянской области. В двухэтажном автобусе детско-юношеской спортивной школы №2 города Речицы (Гомельская область) находились 44 пассажира, в том числе 28 детей.

Также пропагандисты опубликовали фото поврежденного автобуса.

Что говорят ВСУ и Генштаб

Представитель Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев в комментарии «УНИАН» опроверг заявление пропагандистов.

«В указанный период Силы обороны Украины не применяли беспилотные летательные аппараты по целям на территории Брянской области», — подчеркнул он.

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Ковалев уверен, что речь идет об очередной информационной провокации Кремля.

Пресс-служба Генштаба также добавляет, что заявления РФ о якобы поражении беспилотником ВСУ автобуса с детской футбольной командой в Брянской области не соответствуют действительности. Украинские военные в настоящее время не применяли дроны по целям на территории Брянской области.

«Рассчитываем подобные сообщения как очередную информационную провокацию Кремля. Не имея возможности достичь заявленных целей на поле боя и нести значительные потери, Российская Федерация все чаще прибегает к информационным манипуляциям и фабрикации обвинений против Украины», — отметили в Генштабе.

Там напомнили, что это именно Россия, а не Украина, систематически нарушает нормы международного гуманитарного права, нанося удары по украинским городам, жилым кварталам, больницам, школам и другим гражданским объектам. В результате последних ракетных ударов по территории Украины, в частности по Киеву, погибли десятки мирных жителей, среди которых есть дети.

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Вместо этого ВСУ наносят поражение исключительно законным военным целям и не ведут боевых действий против гражданского населения.

Реакция Беларуси

МИД Беларуси вслед за российскими пропагандистами тоже «требует от украинской стороны исчерпывающих объяснений».

«Решительно осуждаем атаку на гражданский автобус, перевозивший белорусских граждан, в том числе детей, в Брянской области Российской Федерации. Расцениваем это как очередной акт терроризма против мирного населения», — говорится в заявлении.

В то же время белорусский МИД упрекнул организаторов в том, что они увезли детей «зоной конфликтов, боевых действий и смежных с ними регионов».

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В свою очередь лидер оппозиционных демократических сил Беларуси Светлана Тихановская подчеркнула, что войну начала Россия, поэтому именно она «несет главную ответственность за каждую смерть и каждое ранение, связанные с этой войной».

Вместе с тем Тихановская обвинила представителей режима Лукашенко, которые «безответственно отправили детей через пограничную зону боевых действий». По ее словам, это не случайность, а решение чиновников, безразлично отнесшихся к тому, как дети попадут на отдых.

«Виновата и белорусская государственная пропаганда, годами умалчивающая правду о войне и соучастии в ней режима Лукашенко, чтобы создать фальшивую картину „мирного неба“ и безопасности. Я призываю вас: берегите себя и своих близких. Не рискуйте жизнью — не езжайте в Россию, ведущую преступную и несправедливую войну. Безопасность придет только тогда, когда Россия прекратит эту войну», — подытожила Светлана Тихановская.

Зачем РФ прибегла к такой провокации

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко объяснил, зачем Россия впутала Беларусь в свою провокацию.

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«Россияне увидели, что белорусы не хотят поддерживать российскую агрессивную риторику в отношении Украины, и выдумали „теракт по автобусу с белорусскими детьми на Брянщине“, в надежде за счет этой информационной провокации подстрекнуть белорусское население в поддержку агрессивных действий против Украины», — пояснил он.

Коваленко подчеркнул, что сама провокация — «жалкая» и имеет все признаки скоординированной операции без каких-либо фактических доказательств.

Заметим, что провокация с белорусскими детьми «на удивление» произошла сразу после примирительных заявлений Александра Лукашенко для Al Arabiya

Александр Лукашенко признал, что Беларусь военно уязвима и не заинтересована в прямом втягивании в войну России против Украины.

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Также Лукашенко внезапно изменил тон по отношению к Владимиру Зеленскому и заявил, что «просит прощения» за свою предыдущую резкую критику.

Эксперт объяснил, что Лукашенко мог изменить риторику, потому что увидел: Европа переходит от заявлений к реальной подготовке к войне.

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