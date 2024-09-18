На Буковине уклонист заплатил $13 000 за поездку в багажнике к границе с Румынией

Водитель утверждал, что просто подвозит знакомых в один из населённых пунктов.

Пограничники Буковины задержали водителя легковушки, пытавшегося незаконно перевезти человека через границу. В автомобиле кроме водителя были еще двое пассажиров – парень и девушка.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

Водитель утверждал, что просто подвозит знакомых в населенный пункт. Однако при осмотре автомобиля в багажнике был обнаружен еще один мужчина, который, как выяснилось, планировал пересечь границу.

Этот мужчина из Ивано-Франковской области заплатил водителю 13 тысяч долларов США за то, чтобы тот доставил его в определенное место и указал маршрут для незаконного пересечения границы из Украины в Румынию. Правонарушителя задержали, а водителю грозит уголовная ответственность по статье 332 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу.

В соответствии с правовыми процедурами, следствие продолжает расследование для определения возможных связей других пассажиров автомобиля с незаконной деятельностью. Задержание было произведено под процессуальным руководством Черновицкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

Напомним, во время пересечения границы с Польшей львовские правоохранители обвинили 46-летнюю женщину с инвалидностью в попытке незаконно вывезти за пределы Украины своего фиктивного мужчину.

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