Категория
Мир
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

На бывшего министра напали на улице люди в капюшонах: политику сломали нос

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
2239
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
На бывшего министра напали на улице люди в капюшонах: политику сломали нос

Бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис / Фото: Associated Press

Греческого экс-министра финансов пришлось госпитализировать после нападения.

В столице Греции городе Афины на выходе из ресторана группа из 20 человек совершила нападение на бывшего министра финансов, политика левой оппозиции Яниса Варуфакиса.

Об этом сообщает издание Greek Reporter.

Толпа собралась у ресторана в пятницу вечером. Сначала 61-летнего Варуфакиса оскорбляли с улицы, восклицая, что он предал интересы левых сил и "продался Троице", то есть Европейской комиссии, Международному валютному фонду и Европейскому центральному банку.

Когда политик вышел за дверь, чтобы поговорить с теми, кто его обвинял, на него напали несколько человек в капюшонах, повалив его на землю, били ногами и кулаками в лицо, в результате чего ему сломали нос. После нападения Варуфакиса госпитализировали.

На следующий день после нападения, 11 марта, в своем Twitter эксминистр опроверг сообщение о том, что нападавшие были представителями ультралевых групп.

"Они не были анархистами, левыми, коммунистами или членами любого движения", — написал он, назвав нападавших "проплаченными бандитами".

Профессор экономики Варуфакис попал в центр внимания общественности во время долгового кризиса Греции перед Евросоюзом 2015 года, когда он был министром финансов. В настоящее время политик является депутатом парламента, основателем "Движения за демократию в Европе 2025" и лидером собственной политической партии MERA 25.

Напомним, ранее в Афинах начались протесты из-за масштабной железнодорожной катастрофы, в которой пассажирский поезд столкнулся с грузовым.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2239
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация