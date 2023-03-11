На бывшего министра напали на улице люди в капюшонах: политику сломали нос

В столице Греции городе Афины на выходе из ресторана группа из 20 человек совершила нападение на бывшего министра финансов, политика левой оппозиции Яниса Варуфакиса.

Об этом сообщает издание Greek Reporter.

Толпа собралась у ресторана в пятницу вечером. Сначала 61-летнего Варуфакиса оскорбляли с улицы, восклицая, что он предал интересы левых сил и "продался Троице", то есть Европейской комиссии, Международному валютному фонду и Европейскому центральному банку.

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Когда политик вышел за дверь, чтобы поговорить с теми, кто его обвинял, на него напали несколько человек в капюшонах, повалив его на землю, били ногами и кулаками в лицо, в результате чего ему сломали нос. После нападения Варуфакиса госпитализировали.

На следующий день после нападения, 11 марта, в своем Twitter эксминистр опроверг сообщение о том, что нападавшие были представителями ультралевых групп.

"Они не были анархистами, левыми, коммунистами или членами любого движения", — написал он, назвав нападавших "проплаченными бандитами".

Thank U to our Greek NHS staff для меня. Thank U all for your solidarity. Let us please stay focused: We are mourning the 57 victims of rail privatisation. We support the spontaneous youth rallies, the greatest hope that Greece can change. See you at the demonstrations 1/2 — Yanis Varoufakis (@yanisvaroufakis) 11 марта, 2023

Профессор экономики Варуфакис попал в центр внимания общественности во время долгового кризиса Греции перед Евросоюзом 2015 года, когда он был министром финансов. В настоящее время политик является депутатом парламента, основателем "Движения за демократию в Европе 2025" и лидером собственной политической партии MERA 25.

Напомним, ранее в Афинах начались протесты из-за масштабной железнодорожной катастрофы, в которой пассажирский поезд столкнулся с грузовым.

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