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На человечество ждут новые более мощные природные катаклизмы (свежее исследование NASA)

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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На человечество ждут новые более мощные природные катаклизмы (свежее исследование NASA)

Фото: pixabay.com

В исследовании американских ученых установлено, что катаклизмы будут усиливаться по мере ускорения климатического кризиса.

Ученые из NASA предупреждают, что из-за голобального потепления увеличился риск засух и наводнений по всей территории мира.

Об этом говорится в последнем исследовании, опубликованном в понедельник в журнале Nature Water.

Согласно исследованию, усиливающиеся широкомасштабные и интенсивные засухи и наводнения сильнее связаны с повышением глобальных температур, чем с естественными изменениями погодных условий. Это означает, что эти интенсивные события будут усиливаться по мере ускорения климатического кризиса.

Сказано, что ведущий автор исследования и гидролог Центра космических полетов NASA Goddard Space Flight Center Мэтью Роделл изучил данные спутников NASA за 20 лет, с 2002 по 2021 год, а также проанализировал размер, продолжительность и серьезность – насколько оно влажнее или сухее, чем обычно в экстремальных условиях.

"Исследование выявило 505 экстремальных влажных событий и 551 экстремально засушливое событие в течение этого периода, из которых примерно 70% продолжались шесть месяцев или менее, а около 10% продолжались больше года. Эти экстремальные явления выросли по интенсивности и частоте с 2015 года, когда началась тенденция рекордно теплых лет", – установили ученые.

Согласно исследованию установлено, что:

  • наиболее экстремальное влажное событие произошло в 2020 году в Африке к югу от Сахары, где месяцы интенсивных дождей привели к разбуханию озера Виктория. Подъем воды затопил дома и повлиял на такую важную инфраструктуру, как питьевая вода, медицинские учреждения и гидроэлектростанции.
  • Гайболее интенсивная засуха была в Бразилии и Венесуэле с 2015 по 2016 год. Засуха серьезно угрожала гидроэлектростанциям, осушили критические водоемы и снизили урожайность сельскохозяйственных культур.

Напомним, в Индонезии на острове Ява в субботу, 11 марта, началось извержение вулкана Мерапи.

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Дата публикации
Просмотры
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