На черноморском побережье Турции началось наводнение: затоплены города и села

В регионе эвакуируют людей.

Наводнение через сильные ливни не утихает на черноморском побережье Турции.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 23 июля.

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Затопило город Архави и несколько поселков вокруг. Туда можно добраться только на лодках. В регионе продолжается эвакуация: уже вывезли около двух сотен человек. Воду тем временем откачивают.

Дожди в регионе начались еще на прошлой неделе. Тогда затопило прибрежный город Ризе. Там погибли шесть человек. Кроме того, двое жителей до сих пор ищут.

Новости мира: на черноморском побережье Турции продолжается эвакуация из города Архави

Как сообщалось, в Германии число погибших в результате масштабных наводнений возросло до 175: 128 жителей погибли в земле Рейнланд-Пфальц, 47 — в Северном Рейне-Вестфалии. Пропавшими без вести считаются 155 человек из района Арвайлер. Из-за циклона Бернд на Европу обрушились мощные ливни, в результате которых реки Западной Германии вышли из берегов и затопили населенные пункты сразу в нескольких регионах.

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