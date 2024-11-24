На чьих условиях Трамп будет действовать в вопросе завершения войны: объяснение политолога

В вопросе завершения войны России против Украины новоизбранный президент США Дональд Трампа не будет действовать на условиях России.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сказал политолог Владимир Фесенко.

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По мнению президента Владимира Зеленского, у Украины есть шансы закончить войну в следующем году. Он хочет услышать предложения по этому поводу от новоизбранного лидера США Дональда Трампа, что будет возможно в январе 2025 года. Скорее всего, предложения Трампа будут касаться условий завершения войны, но сейчас говорить о конкретике преждевременно.

"Я бы не стал торопиться с событиями. Предложения (Трампа – ред.), думаю, будут касаться условий завершения войны. Но не все предложения понравятся украинцам. Еще в меньшей степени они могут понравиться россиянам", – сказал политолог.

Политолог считает, что российский диктатор не хочет замораживать войну. Он хочет капитуляции Украины на своих условиях – на условиях односторонних уступок со стороны Киева.

"Но такое завершение войны будет выглядеть не только как поражение Украины. Мы, конечно, на это соглашаться не будем. Это будет выглядеть и как поражение США", – подчеркнул Фесенко.

Как отмечает Фесенко, это невыгодно Трампу, поэтому новоизбранный президент США будет искать компромиссный вариант. Возможно, речь будет идти о предложениях по завершению боевых действий.

"И также ряд других обстоятельств и факторов, которые должны обеспечить прекращение военных действий. К примеру, создание демилитаризованных зон вдоль линии столкновения и т.д. Это самый вероятный вариант", — считает политолог.

Больше конкретики, продолжает он, сейчас нет. Идеи появляются, но они часто противоречат друг другу.

"Очень показательно, что Трамп не делает никаких конкретных заявлений ни об условиях завершения войны, ни о том, когда начнутся переговоры. После 5 ноября (выборов в США – ред.) – ни слова о том, что война "окончится через 24 часа", – дополнил спикер.

Не менее важно, подчеркивает политолог, что Трамп не спешит с разговором с Путиным.

"Если бы Трамп спешил, это могло бы означать, что Путин мог влиять на ситуацию. Трамп бы показал, что он очень хочет быстро договориться. А Путин это воспринимает как слабость. Это мы уже видели на примере разговора Шольца с Путиным. Так что Трамп не спешит ", – констатировал политолог.

Фесенко объясняет, что Трамп ищет и соответствующую форму для разговора, и будет соблюдать статусные правила, чтобы не дать тактического преимущества Путину. Кроме того, в команде Трампа доминирует позиция о мирных переговорах. А сам Трамп сейчас почти не высказывается на тему войны России против Украины.

"Однако он подтвердил на праздничном ужине в своем имении по итогам выборов, что стремится к завершению войны. Это было одно из главных его внешнеполитических обещаний. И думаю, он будет действовать в этом направлении. Но будет действовать не на условиях России, в этом я не сомневаюсь", – говорит политолог.

Напомним, война России против Украины может завершиться в 2025 году, по крайней мере, на некоторое время Российский диктатор может воспользоваться сменой власти в США, чтобы решить этот вопрос.

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