На что пойдет прибыль от замороженных российских активов: Боррель предложит свой план Евросоюзу

Большинство средств по плану главы европейской дипломатии должно пойти на закупку оружия для Украины.

Во вторник, 19 марта, верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что предложит странам-членам ЕС направить 90% доходов от замороженных российских активов на закупку оружия и боеприпасов для Украины через Европейский фонд мира (EPF).

Об этом пишет издание Deutsche Welle.

Глава европейской дипломатии сообщил, что представит свою позицию в среду, накануне саммита ЕС, который состоится 21-22 марта.

По мнению Борреля, такой шаг позволит Украине ежегодно получать около 3 млрд евро. По плану дипломата, еще 10% целесообразно было бы направить в бюджет ЕС, а в дальнейшем использовать их, чтобы увеличить потенциал украинского оборонно-промышленного комплекса.

Европейский фонд мира был создан еще до начала полномасштабной войны в Украине. Его первоначальный объем на 2021-2027 годы был установлен на уровне 5 млрд. евро. Однако после вторжения России в 2022 году на территорию нашей страны размер фонда увеличили сначала до 12, а недавно – до 17 млрд евро. Из этих средств в помощь Украине было выделено 5,6 млрд евро.

Напомним, Боррель заявил, что конфликт в Украине перерос в войну производства. Глава европейской дипломатии считает, что странам ЕС нужно усилить производство вооружения, чтобы быть готовыми к возможным угрозам и продолжать оказывать военную помощь Украине.

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