На Coca-Cola и PepsiCo подали в суд из-за их опасности

Coca Cola / © pixabay.com

Мегаполис Сан-Франциско (США) подал в суд на ряд мировых пищевых гигантов, среди которых Coca-Cola, PepsiCo, Mars, Kraft Heinz и другие. Город обвиняет компании в создании кризиса здравоохранения из-за продажи ультра-переработанных продуктов (УПФ), содержащих избыточное количество сахара, соли и добавок, которые могут быть связаны с риском развития рака и диабета.

Об этом сообщает Bild.

Иск, инициированный окружным прокурором Дэвидом Чиу, проводит параллели с успешным делом против табачной промышленности 1990-х годов.

Главные ответчики: Coca-Cola, PepsiCo, Kraft Heinz, Mondelēz, WK Kellogg и Mars. Сан-Франциско ссылается на исследования и предупреждения Всемирной организации здравоохранения, опубликованные в медицинском журнале The Lancet.

В иске утверждается, что УПФ могут являться источником риска развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Город обвиняет компании в создании привыкающих продуктов.

Сан-Франциско требует от пищевых корпораций финансовой компенсации за ущерб, причиненный городу, а также введение ограничений:

Город добивается финансовой компенсации за создание кризиса здравоохранения. Напомним, в 1990-х годах Сан-Франциско выиграл в табачной промышленности компенсацию в размере 539 миллионов долларов.

Город также требует запрета рекламы этих продуктов, что, по его мнению, "вводит в заблуждение".

Реакция пищевой промышленности

Торговая ассоциация, представляющая интересы компаний, уже отвергла критику:

Ассоциация потребительских брендов заявила, что нет общепринятого научного определения ультраобработанных продуктов. Ассоциация утверждает, что маркировка продуктов как вредных только по факту их обработки вводит потребителей в заблуждение.