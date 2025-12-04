- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 498
- Время на прочтение
- 2 мин
На Coca-Cola и PepsiCo подали в суд из-за их опасности
Сан-Франциско подал в суд на продовольственных гигантов Mars, Coca-Cola, PepsiCo и других, обвиняя их в создании кризиса здоровья.
Мегаполис Сан-Франциско (США) подал в суд на ряд мировых пищевых гигантов, среди которых Coca-Cola, PepsiCo, Mars, Kraft Heinz и другие. Город обвиняет компании в создании кризиса здравоохранения из-за продажи ультра-переработанных продуктов (УПФ), содержащих избыточное количество сахара, соли и добавок, которые могут быть связаны с риском развития рака и диабета.
Об этом сообщает Bild.
Иск, инициированный окружным прокурором Дэвидом Чиу, проводит параллели с успешным делом против табачной промышленности 1990-х годов.
Главные ответчики: Coca-Cola, PepsiCo, Kraft Heinz, Mondelēz, WK Kellogg и Mars. Сан-Франциско ссылается на исследования и предупреждения Всемирной организации здравоохранения, опубликованные в медицинском журнале The Lancet.
В иске утверждается, что УПФ могут являться источником риска развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Город обвиняет компании в создании привыкающих продуктов.
Сан-Франциско требует от пищевых корпораций финансовой компенсации за ущерб, причиненный городу, а также введение ограничений:
Город добивается финансовой компенсации за создание кризиса здравоохранения. Напомним, в 1990-х годах Сан-Франциско выиграл в табачной промышленности компенсацию в размере 539 миллионов долларов.
Город также требует запрета рекламы этих продуктов, что, по его мнению, "вводит в заблуждение".
Реакция пищевой промышленности
Торговая ассоциация, представляющая интересы компаний, уже отвергла критику:
Ассоциация потребительских брендов заявила, что нет общепринятого научного определения ультраобработанных продуктов. Ассоциация утверждает, что маркировка продуктов как вредных только по факту их обработки вводит потребителей в заблуждение.