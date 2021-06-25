На COVID-штамм "Дельта" приходится 96% секвенированных случаев в Великобритании

На COVID-штамм "Дельта" приходится 96% секвенированных случаев в Великобритании

За неделю в стране обнаружили 35 204 новых случая так называемого "индийского" варианта коронавируса.

Новый штамм COVID-19 "Delta" ("Дельта"), впервые обнаруженный в Индии, в настоящее время составляет 96% секвенированных случаев в Великобритании.

Об этом в пятницу, 25 июня, со ссылкой на Службу общественного здравоохранения Англии (PHE) сообщает The Guardian.

Отмечается, что в течение недели в Соединенном Королевстве зарегистрировали 35 204 новых случая так называемого "индийского" варианта коронавируса, поэтому общее их количество в стране выросло до 111 157.

Между тем в PHE отмечают, что принятые для экстренного использования COVID-вакцины остаются эффективными против нового штамма.

По состоянию на 21 июня в Великобритании зарегистрировали 117 смертей среди пациентов, у которых обнаружили вариант "Delta".

Кроме того, в стране в период с 23 февраля по 7 июня зарегистрировали шесть случаев штамма из Южной Америки, известного как "Lambda". Пятеро больных "подхватили" инфекцию во время путешествия за границу.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что карантин в Соединенном Королевстве будет снят на месяц позже, чем планировалось.

Ранее директор Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний Андреа Аммон заявила, что к сентябрю "Delta" составит 90% всех случаев заболевания, циркулирующих в Европейском Союзе.

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