На Цукерберга подали в суд из-за массовой утечки данных из Facebook

На Цукерберга подали в суд из-за массовой утечки данных из Facebook

Основателя соцсети называют ответственным за то, что американская аналитическая компания использовала данные пользователей в пользу предвыборной кампании Дональда Трампа.

Генпрокурор Вашингтона Карл Расин подал в суд на руководителя компании Meta Марка Цукерберга из-за скандала с передачей данных 87 миллионов американцев аналитической фирме Cambridge Analytica.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на соответствующее заявление, опубликованное в понедельник, 23 мая.

По данным агентства, Цукерберг обвиняется в том, что он принимал непосредственное участие в принятии решений, которые привели к утечке личных данных миллионов пользователей соцсети Facebook. Кроме того, по мнению генпрокурора США, предприниматель вводил пользователей в заблуждение по поводу защиты их конфиденциальности.

"Этот иск не только целесообразен, но и необходим, он дает понять, что корпоративные лидеры, включая руководителей компаний, будут отвечать за свои действия", — отмечает Расин.

Летом 2019 года Facebook уже оштрафовали на 5 миллиардов долларов за передачу персональной информации миллионов пользователей фирме Cambridge Analytica, занимающейся политическим консалтингом. Сообщалось, что сотрудники организации использовали данные в пользу предвыборной кампании Дональда Трампа.

Напомним, совет блоггеров при Совете федерации РФ написал претенциозное письмо к компании Meta, в котором требует компенсацию в размере 1 млрд долларов в пользу пользователей Instagram, потерявших свои доходы из-за блокировки соцсети.

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