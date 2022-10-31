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На демонстрантов у посольства Ирана в Берлине совершено нападение: трое ранены (видео)

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На демонстрантов у посольства Ирана в Берлине совершено нападение: трое ранены (видео)

Фото: Associated Press

Нападавшие сорвали транспаранты и флаги, висевшие на прицепе возле иранского посольства в столице Германии, в том числе украинский национальный флаг.

В воскресенье, 30 октября, пятеро неизвестных, скрывавших лицо за масками, совершили нападение на мирных демонстрантов у посольства Ирана. Трое мужчин получили ранения, еще одному угрожали пистолетом.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Нападающие приехали на автомобиле и порвали плакаты, которые были подвешены на трейлере и сбрасывали флаги. На баннерах были надписи "Иранцы хотят демократии" и "Женщины, жизнь — свобода" — этот лозунг широко используется во время антиправительственных протестов в Иране.

Организация Iran International опубликовала в своем Twitter видео с места нападения. Как видно на опубликованных кадрах, среди флагов, которые были подвешены на трейлер демонстрантов, был также украинский национальный флаг.

Жертвы нападения предполагают, что нападавшие были приверженцами действующего режима Исламской Республики или нанятыми для расправы бандитами. У них были при себе пистолеты, мачете и биты.

Полиция сообщила, что охранявший посольство офицер видел, как мужчины с закрытыми лицами срывали баннеры и флаги с фургона. Несмотря на призывы офицера прекратить то, что они делали, злоумышленники открыли дверь фургона и напали на находившихся внутри.

После нападения злоумышленники скрылись на своем автомобиле.

Спикер полиции сообщил, что трое мужчин получили ранения во время столкновения, двоим из них оказали помощь в больнице. Расследование проводит государственная полиция Управления государственной криминальной полиции, поскольку нападение может иметь политическую подоплеку.

Напомним, акции протеста в Иране были вызваны смертью 22-летней девушки во время ареста "полицией морали" 16 сентября. Они стали одним из самых смелых вызовов духовному руководству со времен революции 1979 года. Многие иранцы вышли на улицы, некоторые призывали к свержению Исламской Республики и скандировали "Смерть Хаменеи (верховному духовному лидеру Ирана)".

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