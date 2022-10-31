На демонстрантов у посольства Ирана в Берлине совершено нападение: трое ранены (видео)

Нападавшие сорвали транспаранты и флаги, висевшие на прицепе возле иранского посольства в столице Германии, в том числе украинский национальный флаг.

В воскресенье, 30 октября, пятеро неизвестных, скрывавших лицо за масками, совершили нападение на мирных демонстрантов у посольства Ирана. Трое мужчин получили ранения, еще одному угрожали пистолетом.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Нападающие приехали на автомобиле и порвали плакаты, которые были подвешены на трейлере и сбрасывали флаги. На баннерах были надписи "Иранцы хотят демократии" и "Женщины, жизнь — свобода" — этот лозунг широко используется во время антиправительственных протестов в Иране.

Организация Iran International опубликовала в своем Twitter видео с места нападения. Как видно на опубликованных кадрах, среди флагов, которые были подвешены на трейлер демонстрантов, был также украинский национальный флаг.

П'ять assailants with knives and sticks attacked sit-in of Iranian protesters outside the Islamic Republic's embassy in Berlin in early hours of Sunday, and stabbed one of them.

Они будут носить антирегиментные постеры и вправо со своими Porsche, а защитники должны быть @IranIntl_En. pic.twitter.com/mKvMupPX0s — Iran International English (@IranIntl_En) октябрь 30, 2022

Жертвы нападения предполагают, что нападавшие были приверженцами действующего режима Исламской Республики или нанятыми для расправы бандитами. У них были при себе пистолеты, мачете и биты.

Полиция сообщила, что охранявший посольство офицер видел, как мужчины с закрытыми лицами срывали баннеры и флаги с фургона. Несмотря на призывы офицера прекратить то, что они делали, злоумышленники открыли дверь фургона и напали на находившихся внутри.

После нападения злоумышленники скрылись на своем автомобиле.

Спикер полиции сообщил, что трое мужчин получили ранения во время столкновения, двоим из них оказали помощь в больнице. Расследование проводит государственная полиция Управления государственной криминальной полиции, поскольку нападение может иметь политическую подоплеку.

Напомним, акции протеста в Иране были вызваны смертью 22-летней девушки во время ареста "полицией морали" 16 сентября. Они стали одним из самых смелых вызовов духовному руководству со времен революции 1979 года. Многие иранцы вышли на улицы, некоторые призывали к свержению Исламской Республики и скандировали "Смерть Хаменеи (верховному духовному лидеру Ирана)".

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