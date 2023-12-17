На день рождения Папы Римского в Ватикане устроили вечеринку с шоу и тортом: фото и видео

Торт для Папы Римского был именным и содержал изображение понтифика в окружении детей.
В воскресенье, 17 декабря, Папе Римскому Франциску исполнилось 87 лет. По этому случаю в Ватикане прошла традиционная вечеринка с цирковым спектаклем и угощением тортом.
Об этом сообщает итальянское информационное агентство ANSA.
Свой день рождения понтифик провел в кругу примерно 200 семей во время мероприятия, организованного педиатрическим диспансером Санта-Марта, который предлагает поддержку находящимся в трудностях матерям и детям.
Следуя традиции, установленной для празднования дней рождения Папы Франциска в Ватикане в 2013 году, праздничное мероприятие включало художественные выступления детей и короткое цирковое представление, после которого состоялось угощение тортом перед молитвой и благословением.
Как сообщает Vaticannews, торт для Папы Римского был именным и содержал изображение понтифика в окружении детей.
В коротком слове Папа Франциск поблагодарил присутствующих за поздравление по случаю дня рождения и призвал всех готовиться к празднованию Рождества.
С днем рождения Папу Римского поздравили также президент Италии Серджио Маттарелла, премьер-министр Джорджия Мелони, представители Сената и Палаты депутатов и министр иностранных дел Антонио Таяни.