На десятках автомобилей заметили свастики, нарисованные человеческой кровью: кто это сделал

Вечером 5 ноября жители немецкого города Ганау заметили свастики, нарисованные на десятках автомобилей, а также на почтовых ящиках и стенах домов в одном из районов. Полиция установила, что рисунки были сделаны человеческой кровью.

Об этом сообщает издание Tagesschau.

Всего почти 50 автомобилей были помечены запрещенным в Германии нацистским символом.

Полиция государственной безопасности начала расследование по использованию символики неконституционных организаций и открыла производство о повреждении имущества.

Мужчину, которого мотивированно подозревают в этих преступных действиях, задержали в четверг, 6 ноября. Им оказался 31-летний румын.

Подозреваемый был арестован полицией в его квартире по наводке свидетеля. Во время проверки на алкотестер у него обнаружили 1,2 промилле алкоголя. Предварительные результаты свидетельствуют о том, что мотивом его действий мог быть инцидент на работе.

«Возможно, это была спонтанная реакция на конфликт», — заявили в полиции.

Кровь, которой разрисовали машины, почтовые ящики и стены, вероятно, принадлежала подозреваемому. После допроса полиция намерена перевести румына в психиатрическую больницу для обследования.

Мэр города Клаус Каминский выразил удовлетворение быстрым расследованием этого преступления.

«Успокаивает осознание того, что подозреваемый в преступлении задержан, и что преступление, вероятно, имело личный, а не политический мотив», — сказал он.

