На дне Атлантического океана обнаружили более тысячи бочек с радиоактивными отходами

Сброс радиоактивных отходов в океан практиковался от 1950-х / © Pixabay

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По меньшей мере, тысяча бочек с радиоактивными отходами была найдена на дне северо-восточной части Атлантического океана, всего в 1000 километрах от побережья Галисии.

Об этом пишет BILD.

Нанесено на карту местоположение 1000 бочек с отходами, но ожидается, что их будет обнаружено гораздо больше. Они расположены на глубине около 4500 метров.

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Бочки обнаружили благодаря международной научной миссии, сумевшей детально составить карту этого опасного экологического наследия.

Исследование, проведенное на борту судна L’Atalante, является частью проекта Nodssum, целью которого является анализ состояния и местопребывания отходов, сброшенных в период с начала 1950-х до 1990 года Великобританией, Нидерландами, Бельгией и Швейцарией.

Ученые опасаются, что радиоактивные отходы могут повлиять на морскую фауну в этой части Атлантического океана.

Напомним, самую опасную игрушку с радиоактивным ураном выставили на британском аукционе.

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